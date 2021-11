Quarantaine-echtpaar vrijgelaten uit isolatie Haren

Het OM heeft hiertoe besloten omdat de twee negatief hebben getest op corona. Eerder op dinsdag liet de advocaat van het stel al weten dat ze vrijgelaten werden.

De Portugese vrouw en Spaanse man werden zondag in quarantaine geplaatst in een hotel vlakbij Schiphol, omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief was getest. Dat gebeurde nadat bekend werd dat in Zuid-Afrika de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus was ontdekt. De twee verlieten dat hotel echter en werden vervolgens uit een vliegtuig gehaald door de marechaussee en in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.