’Zelfs geschiedschrijving Indië wordt nu gekaapt’

Beeld van de Indie-herdenking van vorig jaar in Baarn, waar een Indië- plaquette werd onthuld.

In de aanloop naar de Indië-herdenking, deze zaterdag, gaan stemmen op om deze jaarlijkse plechtigheid te moderniseren. Het is tijd om ook Indonesiërs te herdenken, klinkt het. Voor veel Indische Nederlanders is dat een klap in het gezicht. Zo ook van voorman Hans Moll.