Kabinet: koranscholen komen onder strenger toezicht

Het kabinet heeft vrijdagmiddag ingestemd met dat plan van minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Het ministerie heeft signalen dat een aantal lesinstituten binnen het informeel onderwijs de democratische rechtsstaat en de gelijkwaardige samenleving verwerpt. „Dit is gevaarlijk voor kinderen en straalt ook af op al die informele lesinstituten die wél een positieve bijdrage leveren”, aldus Wiersma.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde al eerder dat bijvoorbeeld het aanbod salafistisch onderwijs buiten reguliere scholen flink groeit. Hoewel ze niet rechtstreeks tot geweld oproepen of haat zaaien, kan de opmars van dat streng-islamitische denken volgens de NCTV wel leiden tot grotere polarisatie.

Wiersma wil zorgen dat er meer zicht is op deze vormen van scholing en dat er kan worden opgetreden als er ernstige incidenten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij koranscholen. Om te komen tot een wettelijke norm die toezicht op anti-integratieve, antidemocratische en antirechtstatelijke activiteiten bij informele scholing mogelijk maakt, is een scherpe juridische definitie van het probleem nodig. Die wordt nu uitgewerkt. Juist gezien de in de Grondwet verankerde vrijheid van onderwijs en religie, zullen daar nog de nodig haken en ogen aan zitten.

Ouders en leraren die zich zorgen maken over informele scholing kunnen straks al wel via een onafhankelijk meldpunt hun zorgen uiten. Daarnaast wil de minister een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplichten voor mensen die werken binnen het informeel onderwijs. Deze VOG is al verplicht voor medewerkers binnen normale onderwijs omdat ze, net als in het informeel onderwijs, met kinderen of kwetsbare groepen werken.

Volgens Wiersma pakt het informele en religieuze onderwijs overigens ’in veruit de meeste gevallen positief uit bij de ontwikkeling van de eigen identiteit van kinderen en hun plek in de maatschappij’. Wiersma: „Dat neemt niet weg dat er sprake kan zijn van uitwassen, waar kinderen het tegenovergestelde leren. Geen enkel kind mag leren dat de Nederlandse samenleving giftig is, dat je anderen mag discrimineren of dat de wetenschap ‘ook maar een mening is’. Bij de meeste informele scholen gaat het goed en helpen ze bij de ontwikkeling van jongeren, maar helaas is er een kleine kern waar het echt mis gaat. Als we hier niets aan doen wordt het goede werk van docenten op onze scholen teniet gedaan. Het is mijn taak als minister om kinderen, leerlingen en docenten te beschermen.”

Het extra toezicht en de controle bij informele lesinstituten zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen dat minister Wiersma presenteert en die ook voor gewone scholen gaan gelden. Zo moet de bestaande meldplicht seksueel misbruik worden uitgebreid naar seksuele intimidatie en moet er ook steviger worden ingegrepen bij ernstige incidenten.