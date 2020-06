LIVE | Delen Peking in lockdown na virusuitbraak

Elf woonwijken in het zuiden van de Chinese hoofdstad Peking zijn afgesloten vanwege een nieuwe cluster van coronavirusgevallen die verband houden met een nabijgelegen vleesmarkt. Dat hebben de autoriteiten zaterdag bekendgemaakt.

Zeven besmettingsgevallen zijn tot nu toe in verband gebracht met de Xinfadi-vleesmarkt, waarvan er zes zaterdag zijn bevestigd, aldus ambtenaren. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gesloten.

China meldde zaterdag in totaal elf nieuwe geïnfecteerden met het longvirus. Zes daarvan zijn binnenlandse besmettingen in Peking. Reden voor zorgen bij de autoriteiten over een mogelijke heropleving van het coronavirus.

De meeste nieuwe gevallen in China van de afgelopen maanden waren buitenlandse onderdanen die werden getest toen ze naar huis terugkeerden. De binnenlandse uitbraak leek grotendeels onder controle nadat de ziekte vorig jaar voor het eerst in de stad Wuhan was opgedoken. De nieuwe besmettingsgevallen zijn voor ambtenaren in Peking reden de terugkeer van studenten naar basisscholen uit te stellen en alle sportevenementen en groepsdiners op te schorten.

Nieuw dodental

Nog eens negen mensen zijn in Nederland overleden aan het coronavirus, bleek vrijdagmiddag. Hun overlijden is in de 24 uur daarvoor doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6053. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 5 naar 11.813. Het totaal aantal coronagevallen nam met 210 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.461 Nederlanders.

Luister de wekelijkse podcast van De Financiële Telegraaf hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcast app.

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 12 juni.

De hoofdpunten van het nieuws:

Binnenland:

Nederland wil met Duitsland, Frankrijk en Italië miljoenen doses kopen van een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen

RIVM en GGD: ’Anderhalve meter afstand voor mensen steeds moeilijker’

9 nieuwe coronadoden, 5 nieuwe opnames

Kroegen sluiten deuren uit angst voor coronaboete: ’We spelen de hele dag politieagentje’

Buitenland:

Een op de vijf Britse patiënten besmet in ziekenhuis

Aantal coronadoden in Duitsland stijgt met 18

Trump laat campagnebijeenkomst bijwonen ’op eigen risico’

Al 1,5 miljoen coronabesmettingen in Latijns-Amerika

Brazilië passeert Groot-Brittannië in aantal coronadoden

Financieel-economisch:

Verplichte vakantie om corona verboden

Horecaondernemer Won Yip: ’Koppel huren Amsterdam aan omzet’

Aantal faillissementen loopt terug in mei

Sport:

Entertainment: