LIVE | Lichte stijging coronapatiënten geen reden tot zorg

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met vier toegenomen tot 77. Een dag eerder was het aantal nog met vier gedaald tot 73. Intensivisten behandelen daarnaast 572 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 15 meer dan vrijdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 289 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

„We signaleren een lichte stijging van Covid-patiënten op de ic en in de kliniek”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Maar in het licht van de gestage daling van het aantal coronapatiënten op de ic, en de sterke daling in de kliniek in de afgelopen week, geeft de ontwikkeling in de afgelopen 24 uur geen reden tot zorg.”

Nieuw dodental: 4 doden, 9 ziekenhuisopnames

Nog eens vier mensen zijn in Nederland overleden aan het coronavirus, bleek zaterdagmiddag. Hun overlijden is in de 24 uur daarvoor doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6057. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 9 naar 11.822. Het totaal aantal coronagevallen nam met 179 toe. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.640 Nederlanders.

