Kinderbendes in Zweden vechten om drugs, en daarin ’speelt Nederland centrale rol’

Veertienjarigen die over straat lopen met automatische wapens en handgranaten. In Zweden vechten steeds jongere kinderen als kindsoldaten in een Zweedse bendeoorlog die draait om macht en drugs. Nederland speelt een centrale rol in deze strijd, zo stelt de bekende Zweedse misdaadjournalist Diamant Salihu. Via Nederlandse havens bereiken drugs ook Zweden, met alle gevolgen van dien.

