Oud-medeverdachte moord op rapper Parsa010 ook vrijuit voor wapenbezit

Parsa Mahboud, op social media beter bekend als rapper Parsa010, werd op 28 mei 2017 met vier kogels om het leven gebracht in de Rotterdamse wijk Ommoord. Het slachtoffer was in de voortuin van een woning aan het barbecueën met twee vrienden. Kort voor zijn dood plaatste hij daarvan nog een filmpje op zijn social media.

Tien minuten later dook schutter Sidar D. op bij de tuin en opende het vuur op Mahboud. Hij bekende later te hebben geschoten. Het OM eiste 16 jaar celstraf tegen hem wegens moord, maar de rechtbank in Rotterdam legde hem uiteindelijk 11 jaar cel op. In hoger beroep verlaagde het gerechtshof dat eind vorig jaar naar 10,5 jaar celstraf.

Bekijk ook: 11 jaar cel voor moord op rapper Parsa010

Drugsruzie

Rotterdammer Huseyn C. bestuurde de auto waarin D. naar Ommoord was gekomen en ermee vluchtte. C. werd in eerste instantie verdacht van medeplichtigheid aan de moord, maar tijdens de eerste rechtszaak in 2018 werd die verdenking door het OM al ingetrokken. C. zei van meet af aan niets te hebben geweten van de plannen van D., die een drugsruzie met het slachtoffer zou hebben gehad.

De rechtbank sprak C. uiteindelijk volledig vrij, ook voor de verdenking van verboden wapenbezit en een vernieling. Het OM was het met dat laatste niet eens en stelde hoger beroep in bij het gerechtshof in Den Haag. Maar 1,5 jaar later was de advocaat-generaal tot „het inzicht gekomen” dat er niet langer „grieven” waren om het hoger beroep te „handhaven.”