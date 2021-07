Weinig lol zonder prik in Frankrijk deze zomer

Dat zei Emmanuel Macron maandagavond in zijn achtste tv-toespraak sinds het begin van de coronapandemie. Volgens de Franse president is de situatie nog onder controle, maar loopt het aantal besmettingen met de deltavariant hard op. Een week geleden bestond dertig procent van de besmettingen uit deze mutant, dit weekend was dat al meer dan 50 procent. Inmiddels geldt in 7 departementen de alarmfase (meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners), maar dat kan snel oplopen, onder andere in de regio-Parijs.

Om de vierde golf zoveel mogelijk te beteugelen, wil Macron plekken waar veel mensen samenkomen alleen nog maar toegankelijk maken voor mensen met een ’gezondheidspas’. Dit kan een negatieve pcr-test van maximaal 48 uur oud zijn, een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent of een positief testresultaat van minimaal twee weken en maximaal zes maanden oud.

Vanaf 21 juli wordt de pas verplicht om culturele instellingen en bijvoorbeeld pretparken en zwembaden binnen te komen waar meer dan 50 mensen zijn. Vanaf 1 augustus wordt de maatregel uitgebreid naar cafés, restaurants, winkelcentra, ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen en bussen die lange afstanden afleggen.

Pcr-test niet meer gratis

Dat betekent dat ook vakantiegangers die niet volledig gevaccineerd zijn deze zomer niet zomaar overal naar binnen komen. Voor jonge kinderen tot twaalf jaar gelden de maatregelen niet. Maar tieners moeten ook aan deze voorwaarden voldoen, terwijl zij in veel landen nog niet aan de beurt zijn voor een prik. Een andere mogelijkheid om toch lekker op het terras te zitten, in een restaurant te eten of de Mona Lisa te bekijken is je van tevoren laten testen. Dat is sinds 7 juli niet meer gratis voor buitenlandse toeristen. Een pcr-test kost 44 euro.

Emmanuel Macron wil hiermee de Fransen zoveel mogelijk pushen zich te laten vaccineren. Hij heeft maandagavond ook laten weten dat het zorgpersoneel zich verplicht moet laten inenten. Vanaf 15 september wordt daarop gecontroleerd en worden ook straffen uitgedeeld aan medisch personeel dat niet is beschermd. De president liet ook weten dat alle Fransen vanaf het najaar zelf hun pcr-testen moeten gaan betalen.