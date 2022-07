Opklaringen richting weekend, zondag prachtig weer

Volgens Weerplaza valt er vrijdagochtend nog lokaal wat regen uit een dikke laag bewolking, maar breekt de zon ’s middags al her en der door de wolken. Dan loopt de temperatuur ook op naar maximaal 25 graden, al kan er her en der ook nog een spatje regen vallen.

De laatste buien trekken in de nacht van vrijdag op zaterdag weg uit Nederland, waardoor de zon zaterdag ook al wat vaker te zien is, tussen de stapelwolken door. Het blijft vrijwel droog en de temperatuur is aangenaam, met zo’n 22 tot 27 graden.

Zondag wordt prachtig. De zon schijnt in het hele land en de temperatuur kan oplopen van 26 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Op de meeste plaatsen wordt de 30 graden net niet gehaald, maar met 28 tot 29 graden is het heerljk zomerweer.

Na het weekeinde trekken er weer wat wolkenvelden en wat buien over het land en kan warm worden, tot zo’n 33 graden. In de rest van de week wisselen zon en buien elkaar af en geeft de thermometer tussen de 21 en 25 graden aan.