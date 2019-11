Vierde arrestatie om mishandelingen Gorinchem

Van de mishandelingen gingen filmpjes rond op social media. Op een van de filmpjes is te zien hoe een jongen nadat hij tegen de grond is gewerkt hard tegen zijn hoofd wordt geschopt. De beelden zijn geanalyseerd door de politie, die ervan uitgaat dat in de filmpjes vier afzonderlijke mishandelingen te zien zijn. Bekeken wordt of de aangehouden jongens bij een of meerdere mishandelingen betrokken waren. Ze zitten vast en worden verhoord.

De vier worden beschouwd als de hoofdverdachten. Het onderzoek richt zich nu op de groep waarvan zij deel uitmaakten. De komende tijd volgen meer aanhoudingen, aldus de politie. In totaal zijn bij de politie zes aangiftes binnengekomen.

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem reageerde geschokt op de beelden. "Het is afschuwelijk en onacceptabel", zei ze. Ook minister Grapperhaus van Justitie sprak zijn afschuw erover uit.