Trump: ’Trudeau heeft twee gezichten’

Trump zei dat hij Trudeau een heel aardige man vindt, maar dat die er blijkbaar moeilijk tegen kan als de Amerikaanse president hem eraan herinnert dat Canada nog steeds geen 2 procent van het bruto binnenlands product voor defensie uitgeeft, zoals de NAVO verlangt.

’Trump uitgelachen’

Trudeau, premier Boris Johnson, president Macron en premier Rutte stonden met elkaar te praten, waarbij Trudeau zei dat medewerkers van Trump zich heel erg hadden verbaasd over diens uitspraken op een lange persconferentie. Het lijkt erop dat ze de Amerikaan uitlachen. Ze weten kennelijk niet dat ze gefilmd worden, en zijn overigens nauwelijks te verstaan.

Rutte wilde er niet veel woorden aan vuil maken. „We hebben urenlang op recepties gestaan, dan is het onvermijdelijk dat je af en toe wat roddelt. Wat er besproken is, is vertrouwelijk. Maar het ging nergens over. Dit zijn democratieën. Het grote verschil tussen democratieën en totalitaire landen is dat wij discussiëren.”