Reuzenteek rukt op; wat staat ons nog meer te wachten?

De ’normale’ teek en zijn grotere broer de hyalomma-teek. Ⓒ Ⓒ LIDIA CHITIMIA-DOBLER / UNIVERSITEIT HOHENHEIM

Wageningen - Net over de grens is een handvol monsterteken aangetroffen. Deze enorme hyalomma-teken gedijen bij warm weer en lijken de Duitse winter te hebben overleefd. Volgens bioloog Arnold van Vliet is de komst van de reuzenteek slechts een voorbode van wat ons door klimaatverandering nog meer te wachten staat.