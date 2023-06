Minister wil woningbouw uit slop trekken: bouwgrond eerder en sneller beschikbaar

De CDA-bewindsman probeert op alle mogelijke manieren een dip in de woningbouw te dempen om zijn eigen bouwdoelen niet nog verder uit het oog te verliezen. Met een modernisering van het grondbeleid hoopt de woonminister winst te halen. „We zetten in op het verlagen van kosten, het verminderen van tekorten en we verbeteren het proces van gebiedsontwikkeling”, zegt De Jonge.

De minister wil onder meer voor elkaar krijgen dat de broodnodige grond sneller en eerder beschikbaar komt. Dat kan volgens hem met al bestaande wetten, zodat er geen langdurige wetswijzigingen nodig zijn. Volgens De Jonge kan onteigening soms eerder plaatsvinden. „Het gelijktijdig en parallel aan de onderhandelingen met grondeigenaren inzetten van een onteigeningsprocedure, in plaats van pas als onderhandelen geen resultaat heeft opgeleverd, versnelt gebiedsontwikkeling in de situatie dat grondeigenaren niet meewerken aan de uitvoering van een visie of programma.”

’Vaste bedragen’

Gemeenten moeten ruim voordat het plan in procedure wordt gebracht, duidelijkheid verschaffen over de kosten en opbrengsten. „Ontwikkelaars kunnen dan veel beter inschatten hoe hoog de financiële bijdrage is die zij aan de gemeenten moeten betalen en hiermee rekening houden bij de aankoop van de grond”, zegt De Jonge. Vaste bedragen worden het uitgangspunt. Dat moet onzekerheid en onprettige verrassingen voorkomen.

Volgens De Jonge kan onteigening soms eerder plaatsvinden. Ⓒ ANP/HH

Bovendien moet waardestijging van grond voortaan meer ten gunste komen van publieke doelen. Om dat voor elkaar te krijgen, sorteert De Jonge voor op een aanpassing van de zogeheten ’baatbelasting’. Ook verkent het kabinet de mogelijkheden voor een heffing om speculatieve grondhandel te voorkomen.

Experts

Door een gebrek aan grond is het voor het kabinet nog ingewikkelder om tot en met 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te bouwen. Experts stellen dat de schaarste van grond, de traagheid waarmee grond beschikbaar komt en de hoge prijs op dit moment leiden tot onrendabele plannen. Daardoor zijn ontwikkelaars minder happig om de knip te trekken. De Jonge hoopt met zijn maatregelen het tij te keren. De minister gaat extra experts met verstand van grondbeleid inschakelen om gemeenten te ondersteunen.

„Het doel is om twee derde van de te bouwen woningen betaalbaar te bouwen. Daarbij moet de business case voor projectontwikkelaars haalbaar blijven en moeten gemeenten de kosten van noodzakelijke publieke investeringen – zoals de aanleg van (groen)voorzieningen of energieinfrastructuur – kunnen verhalen”, zegt de minister.

„Het is daarom de hoogste tijd om het grondbeleid nu te moderniseren. Met voorstellen voor de korte en lange termijn herpakken we de grip op grond: zetten we in op het verlagen van kosten, het verminderen van tekorten en verbeteren we het proces van gebiedsontwikkeling.”