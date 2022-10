Blussen brand Delft gaat nog uren duren, omwonenden slapen thuis

De brand is ontdekt door medewerkers van woonwinkel Jysk. „Het personeel ontdekte in het magazijn brand. Zij zijn meteen de winkel uitgegaan. Het is onduidelijk of de brand ook in het magazijn is ontstaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt”, zegt woordvoerder Nick Möller van Jysk.

Van een gedwongen ontruiming was geen sprake, het was wel een dringend advies aan de bewoners van drie complexen in de buurt van woonboulevard Leeuw&stein. Daar brak zondag aan het eind van de middag een grote brand uit in een van de winkels. Ook de panden eromheen werden uit voorzorg ontruimd.

De brand is lastig te blussen, vertelt een woordvoerster. Het vuur zit in het dak en ook het weer zat niet mee. Vanwege onweersbuien die overtrokken moest de brandweer de manier van blussen veranderen. Dat de omwonenden terug naar huis mogen is wel een meevaller. Kort voordat de brandweer dat bekendmaakte, was de verwachting nog dat zij het advies zouden krijgen om de nacht elders door te brengen.

Dat de materiële schade groot is, staat wel vast, maar over de precieze omvang kan de brandweer nog niks zeggen.

Tekst gaat verder onder de video

Tips of beelden? We komen graag met u in contact. De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken