Grote brand op woonboulevard Delft, meerdere winkels ontruimd

Dikke zwarte rookwolken zijn vanaf grote afstand te zien. De brandweer ziet het als een zeer grote brand, een zogeheten GRIP1. Het zou in ieder geval gaan om een pand van woonboulevard Leeuw&stein dat vlam heeft gevat. Meerdere winkels in de buurt zijn ontruimd.

De brand is ontdekt door medewerkers van woonwinkel Jysk. „Het personeel ontdekte in het magazijn brand. Zij zijn meteen de winkel uitgegaan. Het is onduidelijk of de brand ook in het magazijn is ontstaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt”, zegt woordvoerder Nick Möller van Jysk.

Wat er precies in brand staat en waardoor de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er is een NL-Alert uitgegaan met het advies om ramen en deuren te sluiten. De brand brak rond 17.00 uur uit.

