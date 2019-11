Bekeuringen voor hinderlijke trouwstoet Rotterdam

„Regelmatig krijgen agenten meldingen over trouwstoeten die alle regels aan hun laars lappen. Wegen blokkeren, door rood rijden, toeteren, uit de ramen hangen, fakkels afsteken en nog veel meer hinderlijk en soms levensgevaarlijk gedrag. Ook vanmiddag was het weer zover”, meldt de politie op Facebook.

De automobilisten gingen om 15 uur op en rond de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid helemaal los. Ze reden hinderlijk rond of stopten juist midden op de weg en brachten volgens de politie andere weggebruikers in gevaar. Ook toeterden ze luidruchtig. Agenten deelden uiteindelijk twaalf boetes uit aan de in totaal pakweg dertig bestuurders. De bedragen bij elkaar leveren de schatkist bijna tweeduizend euro op.

Wegblokkade

De stoet reed langs winkelcentrum Keizerswaard, via de Olympiaweg naar de Slaghekstraat. „Een deel van de groep had de auto geparkeerd in de parkeervakken maar een ander deel stond op de stoep en midden op straat geparkeerd.”

Een speciale dag is nog geen reden om de wet te overtreden, drukt de politie feestvierders op het hart.