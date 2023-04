57-jarige vrouw overleden bij ongeluk met zweefvliegtuig Arnhem

De inzittende van het vliegtuigje is ter plaatse overleden. Het toestel kwam terecht in een boom en ligt op een heideveld aan de Hooiweg. De vrouw was de enige inzittende van het toestel.

Tekst gaat verder onder de video

’Dit is een drama’

De Dienst Luchtvaartpolitie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op het vliegcentrum zeggen bezoekers dat het toestel tijdens de landing de takken van een boom raakte en neerstortte. Luchthavenmeester Robin van Maarschalkerweerd reageerde geschokt op het dodelijk ongeval: „Het is een drama als zoiets gebeurt. De vrouw nam deel aan een voorjaarskamp met zweefvliegers uit alle delen van het land. Ik kende haar niet persoonlijk. En ik was zelf ook niet aanwezig op Terlet toen het vliegtuig neerstortte. Het terrein is 480 hectare groot en we hebben hier elk jaar zo’n 16.000 starts. Daar kún je niet altijd bij zijn.”

Stevige rukwinden of luchtzakken waren er niet met het weer van zondag. „Daar hoeft de oorzaak niet gezocht te worden”, aldus Van Maarschalkerweerd. „Het calamiteitenplan is meteen in werking gezet. Alles wordt nu onderzocht, het vliegtuig wordt meegenomen voor onderzoek. Er wordt ook gekeken of er technisch iets niet in orde was.”

Volgens de havenmeester waren de omstandigheden ideaal om te zweefvliegen. „Maar”, zegt hij, „piloten zijn áltijd zelf verantwoordelijk voor de technische staat van het vliegtuig.” Qua thermiek is Terlet volgens hem de beste vliegbasis van Nederland. „We hebben jaarlijks niet voor niets verreweg de meeste starts en landingen.”

’De hele lucht was leeg’

Volgens wandelaars en fietsers, die in de directe omgeving van de plek des onheils arriveerden, konden politie en brandweer niet meteen het terrein op. „Tegenwoordig is het zweefvlieg-complex afgesloten met een hekwerk dat op slot zit. Een sleutel was er niet, dus de afrastering moest eerst worden doorgeknipt, waarna de hulpdiensten ter plekke konden komen”, weet een omstander, die regelmatig komt kijken naar de zweefvliegtuigen.

Andere dagtoeristen vroegen zich af waarom er bij dit mooie weer zondagmiddag geen zweefvliegtuigen in de lucht hingen. De Apeldoornse Dionne Smids en haar man uit Apeldoorn hebben diezelfde ervaring. „We zijn hier vanochtend ook geweest. Toen vlogen er wel vijftien boven Terlet. Vanmiddag was er niet één meer. Ze waren schijnbaar allemaal naar binnen geroepen. Dat was kennelijk omdat er een vliegtuigje was neergestort. Daar hebben we niets van gemerkt. Alles wat ons opviel, was die lege lucht.”

De onderzoeksraad voor veiligheid heeft aangekondigd nadere inspectie te gaan doen. Het vliegveld ligt in de buurt van de Hoge Veluwe, tussen Arnhem en Apeldoorn. Afgelopen jaar ging het op dezelfde landingsplaats nog mis met een 69-jarige piloot uit Schijndel. Hij was bij het opstijgen in de problemen gekomen. Drie jaar geleden stortte een zweefvliegtuig vanaf vijf meter neer. De piloot overleefde die crash.