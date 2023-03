LIVE | Zaak tegen nepagenten die vrachtwagenchauffeur beroofden

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In februari 2019 liet de groep, gekleed in nepuniformen van de politie, in Zaltbommel een vrachtwagen langs de weg stoppen. De nietsvermoedende chauffeur die vanuit Spanje naar Nederland was gereden, werkte mee aan de controle. Hij moest naar Oss rijden, waar de lading in beslag werd genomen en in een bedrijfspand werd gelost. Vervolgens lieten de nepagenten zien dat ze drugs in zijn lading hadden gevonden en namen zelfs een verhoor af. De man werd gesommeerd het land direct te verlaten. Een van de nepagenten reed met hem mee in de cabine richting grens, maar bij Son en Breugel stapte de zogenaamde agent weer uit en ging ervandoor.

De verbouwereerde chauffeur belde zijn werkgever. Vervolgens groeide de argwaan. De gealarmeerde politie - dit keer de echte - besloot het bedrijfspand binnen te vallen. De agenten vonden daar een partij van ruim 500 kilo wiet tussen de geloste lading, evenals nepuniformen. Uiteindelijk leidde het onderzoek na twee jaar tot de aanhouding van de verdachten.