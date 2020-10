’Meerderheid Nederlanders voorstander strenge, landelijke lockdown’

Het RIVM maakte bekend dat er sinds donderdag meer dan 10.000 besmettingen zijn bijgekomen. De maatregelen die sinds 14 oktober van kracht zijn, lijken nog weinig effect te hebben. Volgens Rutte is het nog te vroeg om te zien of de maatregelen zin hebben gehad. „Dat kan je pas over een paar dagen zien”, vertelde de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie vrijdagmiddag.

Een groot deel van de Nederlander is het daarmee eens. Bijna een derde van de bevolking, 31 procent, wacht liever nog een aantal dagen af. Zo zou kunnen worden gekeken of de huidige maatregelen iets opleveren, en op basis daarvan een beslissing worden genomen. 12 procent van de respondenten wil de coronamaatregelen juist afschalen.