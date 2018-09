Boer zoekt Vrouw populairder onder wijn- dan onder bierdrinkers

Van Dammen kan tot een jaar terug het zogeheten cumulatief bereik van een programma meten, en dus niet van alle seizoenen. „Maar het is bijna ondenkbaar dat er nog Nederlanders zijn die helemaal nooit iets van Boer zoekt Vrouw hebben gezien”, zegt hij. „Dat moeten dan zuigelingen zijn of mensen die de tv al jaren geleden de deur uit hebben gedaan.”

De kijkcijferexpert analyseerde de cijfers naar aanleiding van de start van het negende seizoen van de KRO-NCRV hit komende zondag. Het datingprogramma scoort opvallend goed onder mannen: zij vormen 46 procent van het kijkerspubliek. Boer zoekt Vrouw is populairder onder wijn- dan onder bierdrinkers. De show is verder vooral geliefd onder ChristenUnie- en CDA-stemmers en in de regio’s noord en oost.

Hoogopgeleiden

Inwoners van de drie grote steden zijn minder geïnteresseerd in de hunkerende boeren dan dorpelingen. „Maar ook daar is het marktaandeel toch nog zo’n 33 procent”, vertelt Van Dammen. „Ook wordt het door hoogopgeleiden nog beter bekeken dan door laagopgeleiden. Elitaire types die zeggen niet te kijken doen dat dus wel. Het succes van het programma is, denk ik, dat werkelijk alle lagen van de bevolking kijken.”

De best bekeken aflevering ooit werd op 30 januari 2011 uitgezonden. Deze episode, waarin boer Richard bekende dat hij buiten het programma om in het geniep al een afspraakje had met briefschrijfster Annemieke, trok 5.380.000 kijkers.

Internationaal

Zondag start de tweede internationale variant van het programma met Nederlandse boeren in het buitenland. De eerste uit 2013, werd iets minder bekeken dan de reguliere reeksen. Maar de omroepaflevering van afgelopen zomer, waarin Yvon Jaspers de vijf deelnemende boeren voorstelde, trok met 3.430.000 kijkers bijna net zo veel als het startschot van de achtste reguliere reeks.

Gemiddelde leeftijd

Inclusief de specials is tot nu toe 97 uur Boer Zoekt Vrouw uitgezonden. De gemiddelde leeftijd van de kijker ligt op 50 jaar. Ze waarderen het programma met een 7,8. Alleen ’Wie is de Mol?’ en ’Heel Holland Bakt’ komen in de richting van dit kijkcijferkanon, stelt Van Dammen. „Maar Boer zoekt Vrouw steekt er wel met kop en schouders bovenuit.” Wat het slagingspercentages in de liefde betreft zijn de cijfers minder jubelend: uit de vorige reeks Boer zoekt Vrouw Internationaal is nog slechts één liefde intact: de relatie tussen boer Wim uit Tanzania en Evelyne. Het betreft wel een lat-relatie: Evelyne is uiteindelijk in Brabant blijven wonen. Yvon Jaspers: ,,Liefde laat zich niet dwingen, ook niet als het via Boer zoekt Vrouw tot stand komt.”

Lees morgen meer over het nieuwe seizoen in De Telegraaf.