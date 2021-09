Lava uit vulkaan La Palma nadert oceaan met 100 meter per uur

De inwoners worden opgeroepen om niet te gaan kijken bij het natuurspektakel, waarbij lava met een temperatuur van 1250 graden Celsius in aanraking komt met het zeewater. De autoriteiten roepen op om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Afgelopen nacht kwamen opnieuw grote hoeveelheden lava uit de vulkaan, waardoor de stroom volgens Spaanse media versnelde tot 100 meter per uur.

Het eiland telt in totaal 83.000 inwoners. Er zijn geen doden of ernstig gewonden gemeld sinds de uitbarsting ruim een week geleden. Spaanse media melden dat de lava na enkele dagen stilstand weer in beweging kwam toen vrijdag nieuwe openingen in de vulkaan ontstonden.

De eruptie van de vulkaan vond op 19 september plaats. De autoriteiten evacueerden duizenden mensen, ook Nederlanders die op La Palma op vakantie waren. Honderden gebouwen en ook wegen zijn door de lavastromen vernietigd. Het vliegverkeer kwam meerdere keren stil te liggen.