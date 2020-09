Trump genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

In zijn nominatiebrief aan het Nobelprijscomité schrijft Tybring-Gjedde: „De toenadering tussen beide landen kan een ’game changer’ voor het Midden-Oosten betekenen.” Tybring-Gjedde is sinds 2005 parlementslid en roemt de rol van de Amerikaanse president bij het ’faciliteren van contacten tussen rivaliserende landen’ en het creeëren van een ’nieuwe dynamiek’ in vastgelopen conflicten.

Onder meer parlementsleden van alle soevereine staten in de wereld kunnen personen voordragen bij het Nobelprijscomité. Trump was ook in 2019 genomineerd.

De prijzen worden in oktober uitgereikt.

Wat heeft Trump bereikt, welke strategie zit er achter zijn beleid en heeft hij NAVO daadwerkelijk veranderd? Dat bespreekt de directeur van de Atlantische Commissie in een nieuwe aflevering van ‘Trump vs. Biden – de strijd’.