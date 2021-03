Twee arrestaties na mishandeling journalist in Urk

Zondag werd al een 35-jarige man uit Urk aangehouden op verdenking van het inrijden op een journalist van PowNed.

In Urk kwam het zondag tot een confrontatie tussen kerkgangers en een verslaggever en cameraman van PowNed die verslag deden van de toestroom van gelovigen, nadat de kerk de deuren had opengezet voor alle gelovigen en daarmee de corona-adviezen had genegeerd. De verslaggever werd geschopt en geslagen en vervolgens aangereden.