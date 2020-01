Zweedse veiligheidsexpert: stop met zwijgen over immigratie

Immigranten arriveren in Malmö op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015. Bijna de helft van de inwoners van die stad heeft buitenlandse wortels. Ⓒ AFP

Met open armen verwelkomde Zweden de afgelopen jaren tienduizenden immigranten uit het Midden-Oosten en Afrika. Het Noordse land, dat zo graag een voorbeeld van tolerantie wil zijn, leert nu de keerzijde kennen van die gastvrijheid. Etnische bendes vechten drugsoorlogen uit in de voorsteden. Liquidaties en bomaanslagen zijn aan de orde van de dag. Intussen stijgen de rechts-populistische Zweden-Democraten in de peilingen. Veiligheidsexpert Magnus Norell waarschuwt: „We moeten de problemen eindelijk benoemen. Nog langer zwijgen is een recept voor sociale onrust.”