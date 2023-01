Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor tien euro naar Schiphol is hartstikke schappelijk’ Met de nachttrein van Maastricht naar Amsterdam: ’Normaal moet ik een hotel boeken’

Door Remzi Sen Kopieer naar clipboard

Naomi Donners (links) en Yana Hunen (rechts) gaan naar New York. Lyn Verhagen (slapend) heeft al last van de jetlag. Ⓒ Declan Kater

Amsterdam - Voor het eerst rijdt er een nachttrein van Maastricht naar Amsterdam én weer terug. Maar wie wil er midden in de nacht het halve land doorkruisen? „De stap om een avondje uit te gaan in Amsterdam is ineens een stuk kleiner!”