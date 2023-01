Premium Het beste van De Telegraaf

’Neem niet de verzekering van je ouders’ en andere tips tegen dure zorgpolis

Wat als je je zorgverzekering niet meer kunt betalen? Iedereen in Nederland moet er verplicht eentje hebben, maar de premie van toch zeker honderd euro per maand wordt voor steeds meer mensen een probleem - zeker ook met een steeds hogere huren en steeds duurdere boodschappen. Gelukkig is er een organisatie waar je - anoniem - met je zorgen terecht kunt. Hun advies: probeer er altijd met je verzekeraar uit te komen. Het alternatief is namelijk veel duurder.