Aantal nieuwe coronadoden in VS fors gestegen

BALTIMORE - In de Verenigde Staten is het aantal dagelijks gemelde coronadoden dinsdag fors gestegen ten opzichte van de twee dagen daarvoor. In de afgelopen 24 uur werden er 1894 sterfgevallen geregistreerd, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.