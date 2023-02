Woede om bijeenkomst over ’klimaatgeweld’ en betrokkenheid GL-Kamerlid

Het gaat om een bijeenkomst onder de noemer van ’Moreel beraad over het klimaat’. Maar op de poster, waarop onder meer Kröger staat aangekondigd, staat genoemd dat het gaat om ’reflectie over de vraag of we geweld moeten gebruiken om de aanpak van de klimaatcrisis af te dwingen’. Op de site van Pakhuis de Zwijger, de locatie in Amsterdam waar de avond op 7 maart wordt georganiseerd, staat iets soortgelijks: „Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?”

De insteek van de avond zorgt voor woede in politiek Den Haag. „Discussie over de vraag of vreedzaam protest genoeg is. ’Moet geweld tegen objecten, dan wel tegen personen heroverwogen worden?’ NEE!!”, zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon. „Totaal bizar dat de klimaatbeweging overweegt om geweld te gebruiken! Het doel heiligt niet de middelen.” Michon stelt Kamervragen aan minister Dilan Yesilgöz (Justitie).

PVV-leider Wilders zet ook grote vraagtekens bij de avond: „Dus GL-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger gaat naar een beraad over de vraag of geweld gebruikt moet worden om de aanpak van de klimaatdoelen af te dwingen. Gevaarlijk om dat alleen al te overwegen.”

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zet er ook kanttekeningen bij dat überhaupt een avond wordt georganiseerd over de vraag of ’klimaatgeweld’ zou moeten worden toegestaan’: „Verander het woord klimaat in stikstof en de sprekers in boeren, dan stond de hele Tweede Kamer op de kop.”

Ook raadsvragen

Die vraagtekens heeft JA21-senator en Amsterdams gemeenteraadslid Annabel Nanninga ook. Zij gaat er op haar beurt raadsvragen over stellen: „Een GL-kamerlid gaat gezellig babbelen of klimaatactivisten geweld kunnen gebruiken? In een zaal gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam nota bene. Doodeng dat extreemlinks serieus gaat praten over geweld toepassen.”

Kröger zelf zegt te zijn ’gevraagd voor een debatavond over klimaatactivisme’, maar af te haken nu de geweldsvraag centraal staat: „Ik sta voor vreedzaam protest en voor mij staat buiten kijf dat geweld gebruiken daarbij niet hoort. Ik heb de organisatie laten weten dat nu dit de insteek is, ik niet aanwezig ben.”