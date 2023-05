Dode gevonden in voertuig dat te water is geraakt bij Almere

Ⓒ AS Media

ALMERE - In het Gooimeer, bij Almere, is zaterdag een dode in een voertuig gevonden. De politie onderzoekt hoe de auto te water is geraakt. De Gooimeerdijk-Oost tussen Almere Haven en de snelweg A27 is daarom afgesloten voor verkeer.