Britten gelaten over mondkapjes

Een vrouw met mondmasker is aan het shoppen in Londen. Ⓒ foto AFP

Londen - Het dragen van mondkapjes is sinds vrijdag verplicht in Britse supermarkten. De meeste Britten reageren gelaten. „Het is verdomde heet”, klaagt iemand. „Het is natuurlijk weer veel te laat”, moppert een ander. Maar er zijn ook Britten die het zien als een aantasting van de burgerlijke vrijheid: „We zijn geen China!”