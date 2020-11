’Trump baalt van idioot Giuliani’

Dat schrijft NBC News op basis van bronnen rond de president. Trump zou tijdens een conferentie tegenover meerdere mensen hebben geklaagd over advocaat Sidney Powell, inmiddels weg, en zijn persoonlijke adjudant Rudy Giuliani.

Trump vindt dat zijn team bestaat uit ’idioten die hem te kijken zetten’, zo verwoordt een bron het.

Powell is inmiddels op een zijspoor gezet. Zij heeft lange tijd gesproken over grootschalige fraude met stemmen en beschuldigde de gouverneur van Georgia er dit weekend van onderdeel te zijn van de fraudepogingen. Trump zou dusdanig geïrriteerd zijn geraakt door Powell dat zondagnacht een verklaring de deur uitging: ’Sidney Powell werkt voor zichzelf. Ze is geen lid van het Trumpteam. Ze is ook niet een persoonlijke advocaat.’

Held Giuliani wordt schlemiel

Rond de president klinkt inmiddels dat de verdachtmakingen over verkiezingsfraude ’contra-productief’ zouden zijn. Zelf spreekt Trump via bijvoorbeeld Twitter nog steeds van de ’grootste verkiezingsfraude ooit’. Maar zijn adviseurs stralen slecht op hem af. Trump zou volgens een van de bronnen ook aanstoot hebben genomen aan de bruine substantie, mogelijk haarverf, die voor het oog van de camera’s vorige week naar beneden druppelde op het gezicht van Giuliani tijdens een persconferentie. Slechte pr, aldus de president volgens de bronnen van NBC.

Giuliani heeft zijn nationale heldenstatus, verworven als burgemeester van New York, de afgelopen jaren zien afbrokkelen tot een absoluut nulpunt.