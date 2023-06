Premium Het beste van De Telegraaf

Omgekomen helden herdacht Arjan zag hoe muur in vuurzee instortte op brandweercollega’s: ’Verstijfd van ongeloof’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Arjan Smit verloor zijn brandweercollega’s Douwe van Kooten, Renz Knipper en Ben Hannenberg. „Kippenvel en verstijfd van ongeloof.” Ⓒ Michel van Bergen

Arnhem - Ze staan dag en nacht paraat om in te grijpen, soms met gevaar voor eigen leven, want het vak van brandweerman is niet zonder risico. Ze zijn zich daar als geen ander van bewust, maar desondanks gaat het soms vreselijk mis en moeten deze helden hun reddingsacties met de dood bekopen. Sinds de bevrijding op 5 mei 1945 zijn er al 99 brandweermensen om het leven gekomen tijdens hun werk, en zij worden ieder jaar herdacht op de derde zaterdag van juni.