Israëliër met Nederlandse roots op weg naar ruimtestation ISS, eerste private missie ooit

Het is de eerste private missie naar het ISS. Een van de vier bemanningsleden is de Nederlands-Israëlische zakenman Eytan Stibbe (64). Hij betaalde ruimtevaartbedrijf Axiom Space naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro's voor de reis. Over ruim een week keert de bemanning terug op aarde.

Bijna tien minuten na de lancering landde de eerste trap van de raket, precies volgens planning, op het dek van een onbemand schip in de Atlantische Oceaan. Zo kan hij opnieuw gebruikt worden bij een volgende lancering.

Stibbe verdiende een vermogen in de zakenwereld. Voordat hij aan de slag ging in het bedrijfsleven was hij luchtmachtpiloot. In 1982 werd hij in Israël een beroemdheid toen hij in één luchtgevecht drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. Zijn vader Hugo was tijdens de Tweede Wereldoorlog vier jaar lang krijgsgevangene in Nederlands-Indië, zijn moeder Elma Sara overleefde in Nederland de Holocaust door onder te duiken. In de jaren 50 emigreerden ze naar het net onafhankelijke Israël.

De groep ruimtetoeristen, waaronder Eyran Stibbe (links) tijdens een training in februari Ⓒ ANP / AFP

Twee reisgenoten van Stibbe zijn de Amerikaanse vastgoedbelegger Larry Connor en de Canadese ondernemer Mark Pathy. Het vierde bemanningslid is de bevelhebber van de vlucht, de Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría. Hij gaat voor de vijfde keer naar de ruimte.

Acteur Tom Cruise zou eigenlijk met Stibbe mee zijn gegaan naar de ruimte. Samen met een producent zou hij een nieuwe film opnemen in het ISS. Die plannen zijn echter uitgesteld.

Axiom Space wil commerciële reizen naar de ruimte verkopen. Over een jaar of tien wil Axiom zelf een ruimtestation hebben, als vliegend hotel.