Scooterrijdster (16) overleden na aanrijding met auto in Zeeland

Kopieer naar clipboard

Ⓒ PMN

ZEELAND - Een 16-jarig meisje dat op een scooter reed is overleden na een aanrijding met een auto op de Trentsedijk in het dorp Zeeland, in Noord-Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, daarom is de weg afgezet.