Hele wereld én Hamas om de tuin geleid

Binnenland

Geitje met gebroken achterpoot gedumpt op parkeerplaats: ’Ze was net moeder geworden’

In het Flevolandse Dronten is een zwaargewond geitje gedumpt in een bos. De geit, volgens een dierenarts net moeder geworden, had een gebroken achterpootje en was zo zwaar gehavend dat de arts heeft besloten haar in te laten slapen.