Toch extra geld voor rechtsbijstand

En dat is een opvallende draai. De VVD-bewindsman hield lang voet bij stuk dat de rechtsbijstand prima zou kunnen blijven draaien met het huidige budget: 400 miljoen euro per jaar.

Advocaten zijn ontevreden met de lage tarieven voor de sociale advocatuur. Ook over de hoge werkdruk wordt geklaagd. In de eerste weken van 2020 zou massaal worden gestaakt. Die staking is nu van de baan, verwacht een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Minister Dekker: „In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dan ook dat de frustratie is opgelopen, omdat er nog geen zicht was op hogere vergoedingen op de korte termijn. Daarom heb ik beloofd om te zoeken naar ruimte voor financiële verbeteringen op de korte termijn. Dat is gelukt en dat is goed nieuws, voor advocaten én rechtzoekenden. Want advocaten zijn onmisbaar in elk stelsel voor rechtsbijstand.

Vanuit de Tweede Kamer bestond de vrees dat de toegang tot het recht voor mensen met een kleine beurs in het gedrang zou komen. Oppositiepartijen drongen al langer aan op extra geld voor de rechtsbijstand. Dekker hield tot op heden vol dat de rechtsbijstand vooral hervormt moest worden.

De minister is bezig met die hervorming van de rechtsbijstand. Zo moet er minder vaak een advocaat worden ingeschakeld, omdat conflicten volgens hem vaak ook anders kunnen worden opgelost. Ook moet de overheid zelf minder zaken aanspannen om de kosten te drukken. Vanuit de sociale advocatuur is er veel weerstand tegen de plannen van de VVD-bewindsman.