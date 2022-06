Bijdrage aan NAVO verdubbeld

Dit jaar heeft de NAVO-organisatie een begroting van slechts 2,6 miljard euro. Met dit bedrag moeten onder andere het hoofdkwartier in Brussel en het militair commando in het Limburgse Brunssum draaiende worden gehouden. Het gaat dus niet om het militaire budget van de lidstaten zelf.

De kosten voor de NAVO-gebouwen en het personeel zijn in vergelijking met de EU klein bier, maar de huidige begroting is volgens de dertig lidstaten te karig voor de toekomst. Toch hebben er de afgelopen weken stevige onderhandelingen plaatsgevonden over het nieuwe kostenplaatje.

’Gierige vier’

De ’gierige vier’ Frankrijk, België, Canada en Italië hebben zich flink verzet tegen een concrete budgetverhoging. Als compromis is besloten om het civiele en het militaire deel van de begroting tot 2030 jaarlijks met tien procent te verhogen en de post voor nieuwe investeringen met 25 procent.

De bedragen worden pas definitief vastgesteld nadat duidelijker is gemaakt waar het geld precies heen gaat, dit was met name voor Canada belangrijk. Duidelijk is in ieder geval dat alle dertig lidstaten de portemonnee moeten trekken. Hoe de verdeelsleutel precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk.

Donald Trump

Het Nederlandse lidmaatschapsgeld bedraagt dit jaar zo’n 76 miljoen euro, dat zou komend jaar al stijgen naar 90 miljoen euro. Door de nieuwe afspraak komt daar volgens ingewijden mogelijk nog zo’n 12 miljoen euro bij. Na die tijd gaat de contributie jaarlijks stapsgewijs omhoog met een paar miljoen.

De contributie ging een paar jaar geleden al eens omhoog vanwege een nieuwe verdeelsleutel. Op aandringen van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump ging de lidmaatschapsbijdrage voor de VS wat omlaag en voor Europese landen omhoog. Als Zweden en Finland toetreden tot de NAVO komt er een nieuwe verdeling.