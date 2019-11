Naaktfoto’s op Veghelse scholen met verkeerde namen

Op de foto’s staan leerlingen, tieners die op de middelbare school zitten, veelal naakt, soms in bikini. Het gaat om zo’n dertigtal beelden. Sommige foto’s lijken van internet te zijn gehaald maar anderen zijn daadwerkelijk van jongeren uit de regio. Steeds staan er volgens Anita O’Connor, algemeen directeur van zowel het Fioretti College als het Zwijsen College, namen bij van ándere leerlingen.

„Dat is kwetsend. De kinderen schamen zich, moeten steeds aan iedereen uitleggen dat zíj het niet zijn”, vertelt O’Connor tegen De Telegraaf.

De school heeft geprobeerd de verantwoordelijken op te sporen, maar dat is ’praktisch onmogelijk’. Er ligt nu een aangifte bij de politie. Het delen van naaktfoto’s van minderjarigen is strafbaar, benadrukt de directeur.

’Naaktbeeld doorsturen is dom’

„We hebben nu een brief naar ouders uitgestuurd omdat we vinden dat je erover moet praten. Als je foto’s verstuurt naar een vriendje, of vriendinnetje, dan weet je wat ermee kan gebeuren. Dat het gebeurt, weten we. Maar ik vind het dom. Want je kunt de consequenties niet overzien. Ik zou willen dat leerlingen het niet zouden doen, dan hadden we dit soort zaken ook niet.”

De schooldirecteur steekt willens en wetens haar nek uit voor een open dialoog. Ze mikt niet alleen op meer bewustwording, maar hoopt óók dat de daders zich bedenken. „Misschien vinden ze het lollig, maar dit kan echt niet. Het is kwetsend. Ik hoop dat de verantwoordelijken nu denken: ik moet ermee ophouden.”

Landelijk probleem

Sexting is een landelijk probleem. Overal in het land komen incidenten voor, zoals enkele jaren geleden nog in Tilburg, waar een 15-jarig meisje binnen korte tijd twee keer slachtoffer werd van verspreide beelden. Zij zat maandenlang thuis. Scholen worstelen vaak met de aanpak omdat alles online, en anoniem gebeurt. „In het digitale tijdperk heb je niet alles meer in de hand”, geeft ook O’Connor toe.