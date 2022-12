Ruim 90 verwaarloosde dieren weggehaald bij koppige Limburgers: ’Vierde lading in twee jaar tijd’

Door Onze redactie

Ⓒ Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

BERGEN - Voor de vierde keer in twee jaar tijd heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming maandag een enorme hoeveelheid verwaarloosde dieren aangetroffen in een woning in het Limburgse Bergen. In totaal ging het deze keer om dertien vogels, vier honden, vijf kippen, twee gerbils en bijna zeventig vissen.