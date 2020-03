Ⓒ EPA

PARIJS - Het viel dinsdag tijdens de show van Chanel op de Parijse fashionweek direct op: er liep een curvy model mee. En dat is vrij uniek want wijlen Karl Lagerfeld, die jaren de scepter zwaaide bij het modehuis, was immers niet gecharmeerd van de ’vollere’ vrouw en koos zodoende altijd voor hyperslanke oftewel size zero-modellen.