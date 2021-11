EU kaapt onze hypotheekrenteaftrek: hervorming geëist voor coronasteun

Nederland heeft als enige lidstaat nog geen coronaherstelplan ingeleverd. Dat komt niet door een gebrek aan ideeën voor het besteden van bijna zes miljard euro, maar door hervormingen die de Europese Commissie eist als tegenprestatie. Ironisch genoeg is het demissionair premier Mark Rutte die voor dit vereiste het hardst heeft gevochten. Vanwege de politieke gevoeligheid ligt het nu te wachten op een oordeel van de formatietafel.

Wensenlijstje

Dat het afbouwen van de hypotheekrente op het wensenlijstje van Brussel staat is al langer duidelijk. De afgelopen kabinetten-Rutte hebben al gesleuteld aan deze typisch Nederlandse regeling. Wat nog niet helder was: eist de Europese Commissie nog meer en in hoeverre kan dit doorslaggevend worden bij de goedkeuring van het miljardenplan?

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) geeft daar nu voor het eerst opheldering over in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-bewindsman schrijft op basis van ’informele contacten’ met de Europese Commissie in het voorjaar dat bij de beoordeling van de Nederlandse plannen waarschijnlijk kritisch zal worden gekeken naar het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek en het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

„Stappen in deze categorie zullen naar verwachting nodig zijn om een positieve beoordeling van het Nederlandse plan te krijgen van de Commissie”, schrijft Hoekstra. Dit zijn het type politieke besluiten waar een demissionair kabinet zich niet aan wil wagen. De minister legt uit dat om die reden is besloten om de gewenste hervormingen op het bordje te leggen van de formatietafel.

Het tornen aan de hypotheekrenteaftrek ligt politiek gevoelig in Den Haag. Hoewel de VVD ooit campagne voerde met de slogan ’hypotheekrenteaftrek staat bij ons als een huis’ is er bij opeenvolgende kabinetten keer op keer getornd aan de regeling.

De kans dat een volgend kabinet zwicht onder druk van Brussel lijkt levensgroot. Nederland is vastbesloten om de coronamiljarden te gebruiken om de digitalisering aan te jagen en de waterstof-economie van de grond te krijgen.

Vanuit provincies, gemeenten en het bedrijfsleven klinkt de roep om op te schieten met het maken van plannen.

Getreuzel

Dat hervormingen een rol spelen bij het getreuzel valt in de Europese bubbel niet goed, vooral omdat het uitgerekend Nederland zo hard heeft gehamerd op hervormingen als voorwaarde om groen licht te geven aan het reusachtige coronaherstelfonds. Het ziet ernaar uit dat Den Haag terecht kan rekenen op een kritisch beoordeling van de plannen.