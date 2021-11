Premium Het beste van De Telegraaf

Hartenkreet Groningse ic-arts: ’Het aantal besmettingen móét omlaag’

Hoofdintensivist prof.dr. Peter van der Voort (UMCG) toont de hevige strijd tegen covid in ’zijn’ ziekenhuis. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - In het Sint-Jans Gasthuis in Weert is de nood zo hoog geworden, dat er maandagavond per direct een opnamestop voor patiënten met coronaklachten is ingelast. Het is precies deze misère waarvoor afdelingshoofden van ic’s in de academische ziekenhuizen dit weekend waarschuwden: „Het aantal besmettingen móét omlaag. Het water staat tot aan de lippen.” Hoofdintensivist prof.dr. Peter van der Voort van het UMCG in Groningen toont de coronastrijd in het noorden. „Geplande ingrepen gaan nog steeds niet door.”