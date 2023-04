Adema: landbouwakkoord best spannend, onderhandelen duurt langer

Politiek Den Haag heeft hoge verwachtingen van het landbouwakkoord, waarin afspraken moeten worden gemaakt over de toekomst van boeren in Nederland. Het kabinet trekt miljarden uit om boeren uit te kopen vanwege de stikstofcrisis. Maar voor de boeren die overblijven, moet er wel toekomstperspectief zijn. „We liggen op een aantal thema’s nog best wel heel stevig uit elkaar”, zegt Adema vrijdag na de ministerraad. Het gaat daarbij volgens hem niet over stikstof, maar juist over andere onderwerpen die belangrijk zijn voor agrarische ondernemers. „Op het gebied van mest, grond en ketenpartijen.”

Adema sluit niet uit dat het nog flink gaat knallen aan de onderhandelingstafel. „Misschien zeggen partijen: met dit resultaat kunnen we niet instemmen. Het kan gebeuren dat een partij van tafel loopt. Hoe meer partijen tekenen, hoe beter. Ik wil een zo breed mogelijk draagvlak.”