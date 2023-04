Premium Het beste van De Telegraaf

Behandeld als terroristen Oeigoerse vluchtelingen komen in Thailand van de regen in de drup

Door Annelie Langerek Kopieer naar clipboard

De politie inspecteert een immigratiecentrum in 2017 van waaruit 20 Oeigoerse vluchtelingen wisten te ontsnappen. Ⓒ ANP/AFP

Bangkok - Opnieuw is een Oeigoerse vluchteling in handen van de Thaise immigratiedienst in zijn cel overleden. De 40-jarige Mattohti Mattursun werd in 2014 in Thailand gearresteerd, terwijl hij op de vlucht was voor vervolging in China. Hij stierf afgelopen vrijdag na negen jaar in detentie te hebben gezeten. Dat meldden Oeigoerse mensenrechtenorganisaties deze week.