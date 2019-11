Islamitische Jihad gaat door met ’vergelding’

Een raket van het Iron Dome afweersysteem wordt afgevuurd op een uit Gaza afkomstig projectiel. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Israël ligt opnieuw in de vuurlinie. Terroristen in Gaza hebben vandaag al tientallen raketten afgevuurd. Een einde aan het geweld is niet in zicht. Volgens de Islamitische Jihad is het nu de tijd niet om te praten over een staakt-het-vuren. „Pas wanneer we klaar zijn met de vergelding.”