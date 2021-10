Lichamen van minstens negen vermiste personen gevonden sinds zoektocht naar verloofde Gabby Petito

Dat meldt Daily Mail. In de zoektocht naar vermiste personen stuiten agenten regelmatig op lichamen van andere vermiste personen, maar ook omdat de media-aandacht de interesse in oudere verdwijningszaken nieuw leven inblaast.

De zoektocht naar Gabby Petito, een 22-jarige Amerikaanse influencer en vlogger, begon op 11 september. Ze werd twee maanden nadat ze met haar verloofde Brian Laundrie (23) op een roadtrip door de VS vertrok als vermist opgegeven. Een reis „om elkaar écht te leren kennen” voor ze trouwden, zo zeiden ze zelf. Maar het zou hun laatste reis samen worden. Laundrie kwam op 1 september alleen thuis, en verdween op 13 september. Zes dagen later werd Petito’s lichaam gevonden. Ze bleek vermoord te zijn.

Gabby Petito Ⓒ ANP

De zaak heeft al heel wat in beweging gezet in de VS. Er werd de eerste week met man en macht gezocht naar het lichaam van Petito. Toen dat gevonden was, werd onophoudelijk gezocht naar haar verloofde, de hoofdverdachte van de moord. Mogelijk werden zijn stoffelijke resten woensdag gevonden, in de buurt van de plaats waar zijn rugzak en notitieblok aangetroffen werden.

Bekijk ook: Mogelijk lichaam Brian Laundrie gevonden na vondst van eigendommen

Daily Mail ontdekte na een rondvraag bij de politie dat sinds de zoektocht naar de twee begon, er in de VS de lichamen van minstens negen andere vermiste personen zijn teruggevonden.

Veel gelijkenissen

Zo is er de zaak van de 22-jarige Emily Ferlazzo. Zij was op haar eerste huwelijksdag met haar 41-jarige man met hun omgebouwde bus naar Vermont gereden. Maar Joseph Ferlazzo kwam alleen thuis en zei dat hij haar niet meer gezien had. Een dag later bekende hij haar vermoord te hebben. In de bus vonden de agenten haar in stukken gezaagde lichamelijke resten.

Nog een voorbeeld: de verdwijningszaak rond Lauren Cho (30) uit New Jersey. Zij werd het laatst gezien in een vallei met wat vrienden en haar ex-vriend. Door alle aandacht voor Petito begonnen mensen gelijkenissen te zien met de verdwijning van Cho, en klaagden ze bij de politie dat de verdwijning van Cho veel te weinig aandacht kreeg. De zoektocht werd opnieuw gestart en zo werd een lichaam gevonden. Dat moet nog geïdentificeerd worden, maar de verwachting is wel dat het dat van Cho is.