FvD gaat ’gewoon door’ in Noord-Brabant

De fractie benadrukt in de verklaring, getiteld „Wij kiezen nadrukkelijk voor Brabant”, onafhankelijk te zijn van partijleider Thierry Baudet en zijn opmerkingen. „We blijven handelen op basis van eigen Brabantse afwegingen, dus zonder dat landelijke partijdiscussies onze besluitvorming beïnvloeden”, aldus de Brabantse FvD’ers.

„Juist nu is het nodig om in Brabant de vele kiezers die ons hun vertrouwen en een duidelijk mandaat hebben gegeven te blijven vertegenwoordigen”, schrijft de fractie op Twitter.

Dinsdag liet senator Loek van Wely weten dat hij de senaat van FvD de rug toekeert en dat hij zich aansluit bij de fractie-Van Pareren. Die bestaat sinds eind november en telt nu zes oud FvD’ers. Van Wely blijft wel onderdeel van de Noord-Brabantse fractie. Fractieleden Joris van den Oetelaar en Hans Smolders steunen juist Baudet. FvD maakt sinds mei deel uit van het provinciebestuur in Brabant.

Overal in het land stappen partijleden op en splitsen fracties zich af. De opstappende leden kunnen zich niet vinden in de lijn van boegbeeld Thierry Baudet. Hij neemt volgens hen onvoldoende afstand van racistische uitingen binnen de jongerentak van de partij.

