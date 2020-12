FvD gaat zelfstandig door in Noord-Brabant

FractieledenHans Smolders (foto) en Joris van den Oetelaar steunen juist Baudet. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - De provinciale tak van Forum voor Democratie (FvD) gaat in Noord-Brabant autonoom door, onder dezelfde naam en met dezelfde mensen. „Juist nu is het nodig om in Brabant de vele kiezers die ons hun vertrouwen en een duidelijk mandaat hebben gegeven te blijven vertegenwoordigen”, schrijft de fractie op Twitter.