In de ban van de stemmen: ’Bij wakker worden direct CNN aan’

Greg Shapiro: „Tv aan, ja, en appen met de familie in Amerika, hoe zij het beleven.” Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Met rode ogen van het slaapgebrek zaten we tot in de kleine uurtjes voor CNN, en rekenden we met elke stem voor of tegen Biden of Trump mee. De Amerikaanse verkiezingen maakten regelrechte nieuwsjunks van ons volkje.