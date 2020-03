Dronken fietser van A1 geplukt

Het voorval vond zondag rond 06.15 uur plaats. De jongen wist uiteindelijk te vertellen dat hij in het centrum van Amersfoort was geweest en onderweg was naar huis. De politie heeft de jongen maar naar zijn ouders gebracht, omdat hij wel erg onder invloed van alcohol was. Hij heeft een bekeuring gekregen voor het niet voeren van fietsverlichting, fietsen op de vluchtrook en openbare dronkenschap.